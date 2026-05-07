22 пожара потушили вчера в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вчера, 6 марта. На территории Красноярского края потушили 22 пожара. Четыре из них — пал сухой травы на общей площади почти 4 га и девять раз горел мусор.
В СНТ «Победа» Красноярска сгорели баня, хозпостройка, две беседки и стены жилого дома. Тушение осложнялось сильными порывами ветра, уточнили в МЧС по краю.
В селе Жуковка рано утром загорелись жилой дом и баня. Пожар ликвидировали на общей площади 112 квадратных метров.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.