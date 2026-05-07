Миронов предложил ввести кешбэк при оплате путевок в детские лагеря

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Кешбэк на покупку путевок в детские лагеря необходимо ввести в РФ, процент возврата средств при этом должен зависеть от количества детей в семье. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Специальный кешбэк нужен для покупки путевок в детские лагеря. Не только в стационарные, но и в палаточные. Причем выплаты должны напрямую зависеть от количества детей в семье. Чем больше детей, тем выше процент возврата средств с покупки путевок», — сказал Миронов.
Также, по его мнению, необходимо возвращать программу туристического кешбэка для туров по стране, в том числе при оплате тура по частям. Кроме того, необходимо организовать бесплатный проезд детей до детского лагеря и обратно, считает депутат.
«Я нисколько не исключаю, что из-за высоких цен на отдых в России летний сезон окажется хуже прошлогоднего. Свободных денег у людей по большей части нет, стоимость туров запредельная, на самостоятельной поездке сильно не сэкономишь, да и цены на билеты, проживание, питание так бьют по карманам, что проще остаться в душном городе или в лучшем случае провести лето на даче», — отметил политик.