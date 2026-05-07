Мошенники накануне Дня Победы стали представляться волонтёрами

Аферисты выманивают персональные данные, действуя якобы от имени поисковых отрядов, предупреждает Министерство территориальной безопасности Пермского края.
Накануне Дня Победы появились новые схемы обмана граждан, использующие популярность одного из главных праздников страны. Мошенники под видом участника волонтёрских движений сообщают о якобы найденных данных о родственнике, погибшем в Великую Отечественную войну. Затем потенциальную жертву просят перейти по ссылке, ведущей на поддельный архивный сайт. Это объясняется необходимостью уточнить ту или иную информацию. В итоге таким образом мошенники получают доступ к персональным данным и кодам из СМС.
Минтербез Прикамья рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений, даже в том случае, если они поступают от знакомых, так как их аккаунты могли взломать. Также надо помнить, что сотрудники архивов и волонтёры никогда не запрашивают пароли от аккаунтов, данные банковских карт, коды подтверждения из СМС.
Напомним, жители Пермского края в поиске информации о родственниках, сражавшихся за Родину на фронтах Великой Отечественной войны и на трудовом фронте, чаще всего обращаются к Единому пермскому банку информации по Великой Отечественной войне. В 2025 году его материалы посмотрели 388 тысяч уникальных посетителей. Платформа банка информации содержит включает 31 базу данных об участниках Великой Отечественной войны из Прикамья.