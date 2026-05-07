Мошенники накануне Дня Победы стали представляться волонтёрами

Минтербез Прикамья рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений, даже в том случае, если они поступают от знакомых, так как их аккаунты могли взломать. Также надо помнить, что сотрудники архивов и волонтёры никогда не запрашивают пароли от аккаунтов, данные банковских карт, коды подтверждения из СМС.