Федот Тумусов предложил освободить КМНС от призыва на военную службу

Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов 30 апреля 2026 года, в День коренных малочисленных народов Российской Федерации, внес законопроект № 1220160−8, предлагающий ввести заявительный порядок освобождения представителей коренных малочисленных народов Севера от призыва на военную службу и мобилизации.
Во время интервью нашему агентству Федот Семёнович отметил, люди из этих народов, включённых в федеральный реестр, смогут подать заявление и не проходить военную службу — они будут иметь право выбрать альтернативную гражданскую службу либо полностью отказаться от призыва.
Депутат напомнил, что в годы Великой Отечественной войны представителей коренных северных народов, как правило, не мобилизовали. Он подчеркнул, что речь идёт о малочисленных общинах, где каждый мужчина играет важную роль в сохранении и выживании этноса. «Если этих людей станет меньше, эти народы могут начать вымирать. Именно для того, чтобы предотвратить это, и предложен такой законопроект», — сказал Федот Тумусов.
