Федот Тумусов предложил освободить КМНС от призыва на военную службу

Депутат напомнил, что в годы Великой Отечественной войны представителей коренных северных народов, как правило, не мобилизовали. Он подчеркнул, что речь идёт о малочисленных общинах, где каждый мужчина играет важную роль в сохранении и выживании этноса. «Если этих людей станет меньше, эти народы могут начать вымирать. Именно для того, чтобы предотвратить это, и предложен такой законопроект», — сказал Федот Тумусов.