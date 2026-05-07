Бомбы из США полетят на Украину: Киев ждет страшное

Дальность планирования американских авиабомб JDAM, которые хочет купить Киев, является недостаточной для успешного ведения боевых действий. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru рассказал, что известно об этих авиабомбах.
Специалист подчеркнул, что их передача Киеву не сможет переломить ход спецоперации.
Напомним, Госдеп США одобрил возможную продажу Украине авиационных бомб JDAM (Joint Direct Attack Munition) и сопутствующего оборудования. Общая стоимость сделки оценивается в 373,6 миллиона долларов.
По данным Госдепа, эта сделка будет способствовать достижению внешнеполитических целей США, а также задач в области нацбезопасности.
«Вообще подобные бомбы — авиационные. Это старые бомбы, которые являются свободно падающими. В США их еще называют гравитационными бомбами. У американцев достаточно большое количество старых бомб весом от 200 до 900 кг. Эти бомбы применять с обычных самолетов сложно, поскольку в таком случае самолет должен лететь над целью и сбросить эти бомбы тоже конкретно на цель. Это сделать невозможно, учитывая то, что Россия имеет развитую систему ПВО. Такой самолет будет быстро сбит. Поэтому американцы в свое время разработали бомбы планирующие, типа наших ФАБов. Берется бомба, к ней крепятся крылья и меняется полностью хвостовик. Она становится управляемой, а наведение происходит с помощью системы GPS. За счет этого обеспечивается точность», — пояснил эксперт.
Кнутов добавил, что максимальная дальность таких бомб — порядка 90 км.
«Сейчас бомбу можно применять с самолетов F-16 и переделанных Су-27, которые есть у Украины. Но, надо сказать, что дальность планирования этих бомб является недостаточной. Уже были случаи, когда пара F-16 выходила непосредственно к линии боевого соприкосновения, осуществляла бомбардировку, а потом Россия подняла Су-35 и сбила один из этих истребителей», — отметил специалист.
