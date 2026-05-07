Бомбы из США полетят на Украину: Киев ждет страшное

«Вообще подобные бомбы — авиационные. Это старые бомбы, которые являются свободно падающими. В США их еще называют гравитационными бомбами. У американцев достаточно большое количество старых бомб весом от 200 до 900 кг. Эти бомбы применять с обычных самолетов сложно, поскольку в таком случае самолет должен лететь над целью и сбросить эти бомбы тоже конкретно на цель. Это сделать невозможно, учитывая то, что Россия имеет развитую систему ПВО. Такой самолет будет быстро сбит. Поэтому американцы в свое время разработали бомбы планирующие, типа наших ФАБов. Берется бомба, к ней крепятся крылья и меняется полностью хвостовик. Она становится управляемой, а наведение происходит с помощью системы GPS. За счет этого обеспечивается точность», — пояснил эксперт.