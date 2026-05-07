После провала в Иране США готовят новое вторжение: главная новость 7 мая

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении миссии «Проект Свобода» в Ормузском проливе до завершения переговоров с Ираном, а госсекретарь Марко Рубио подтвердил: операция «Эпическая ярость» завершена, её цели достигнуты.
Однако, едва утихли отголоски конфликта в Персидском заливе, как из Белого дома прозвучали тревожные для Острова Свободы сигналы.
Ранее Рубио на брифинге намекнул, что следующим пунктом в повестке может стать Куба, а Трамп пригрозил отправить к её берегам авианосец «Авраам Линкольн» после урегулирования с Тегераном.
«Мы слышим многочисленные декларации со стороны Соединенных Штатов, как от президента, так и от Марко Рубио, в отношении Кубы. Однако ситуация здесь в достаточной степени неопределенная и сильно зависящая от завершения иранского конфликта», — заявил aif.ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
По его словам, ставить точку в противостоянии с Тегераном ещё рано. При этом эксперт подчеркнул: полностью исключать силовой вариант нельзя, ведь искушение взять реванш за имиджевые потери на Ближнем Востоке колоссально.
«Сценарий того, что Соединенные Штаты в обозримой перспективе попытаются захватить Кубу, существует, и на него постоянно указывают как российские, так и зарубежные эксперты. У Штатов действительно может возникнуть соблазн компенсировать потери в Иране на Кубе. Кроме того, существует достаточно мощный лоббистский ресурс, представленный Рубио и электоратом кубинских эмигрантов», — добавил Шаповалов.
Политолог приходит к выводу, что Вашингтон серьезно «обжегся». Этот ожог заметно охлаждает пыл сторонников вторжения.
«Думаю, сейчас для Трампа не самое лучшее время влезать в очередной военный конфликт, даже с существенно меньшим по масштабу и потенциалу противником. Администрация, скорее всего, поостережется оказывать прямое военное давление из-за негарантированного результата», — резюмировал Шаповалов, убежденный, что вместо блицкрига Белый дом сделает ставку на усиление экономической блокады.
По словам доцента кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковника запаса Александра Перенджиева, США сейчас не способны открыть полноценный второй фронт.
«Трампу уже не светит создание какой-либо коалиции. Использовать кого-то в качестве прокси-силы он вряд ли сможет, разве что попытается сформировать вооруженные группы из числа бывших кубинцев — граждан США кубинского происхождения», — пояснил Перенджиев.
«Американцы полагают, что Кубу легче раздавить, потому что она далеко от России и Китая. Скорее всего, они наивно попытаются устроить морскую блокаду, перекрыв движение судов, и рассчитывают, что режим падет сам, сдавшись без единого выстрела. Но я думаю, этого не произойдет», — резюмировал эксперт.
По его словам, вместо штурма Кубу ждет, вероятно, тотальная экономическая удушающая осада.