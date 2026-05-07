Международная навигация началась на Амуре у Хабаровска

Скоростное пассажирское судно «70 лет Победы» накануне приняло на борт жителей и гостей Хабаровского края. Первым рейсом в КНР отправились 44 туриста. «С 2024 года международные рейсы в Поднебесную выполнялись двумя судами китайского флота. В 2025 году к ним присоединился российский теплоход “70 лет Победы”. Мы сильно выигрываем в скорости — 1,5 часа в одну сторону. Китайские суда идут 3−4 часа. Ходим мы тоже чаще — два рейса в день. Один — в Китай, другой — через несколько часов обратно, в Россию. В текущем году теплоход “70 лет Победы”, как и в 2025, планируется задействовать на линии шесть раз в неделю. Среда — технический день, когда рейсов не будет», — рассказала генеральный директор АО «Хабаровскводтранс» Татьяна Грунцова. Билеты на рейсы можно приобрести в кассах на набережной или через сайт.