В Пермском крае 7 мая ожидаются грозы и сильный ветер

По данным Пермского ЦГМС, днём 7 мая в отдельных районах Пермского края прогнозируется гроза. Во время непогоды возможны порывы ветра до 15−20 м/с.
В связи с ухудшением погодных условий МЧС по Пермскому краю рекомендует соблюдать меры безопасности в зависимости от того, где вы находитесь — в помещении или на улице.
Если вы дома:
— закройте окна, двери и дымоходы; — отключите электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности; — не подходите близко к окнам; — не держите телефон рядом с ухом во время звонков, лучше использовать громкую связь.
Если вы на улице:
— постарайтесь укрыться в ближайшем здании, магазине или кафе. Не стоит прятаться под остановками или рядом с металлическими конструкциями; — если гроза застала в машине, остановитесь и переждите непогоду, не открывая окна; — на открытой местности найдите низину (канаву или ложбину) и присядьте, наклонив голову; — избегайте нахождения рядом с линиями электропередач.
Жителям региона рекомендуют быть внимательными и осторожными, а также предупредить родных и знакомых о возможной непогоде и правилах безопасности.