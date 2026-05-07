Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае 7 мая ожидаются грозы и сильный ветер

МЧС по Пермскому краю рекомендует соблюдать меры безопасности.

Источник: Комсомольская правда

По данным Пермского ЦГМС, днём 7 мая в отдельных районах Пермского края прогнозируется гроза. Во время непогоды возможны порывы ветра до 15−20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС по Пермскому краю рекомендует соблюдать меры безопасности в зависимости от того, где вы находитесь — в помещении или на улице.

Если вы дома:

— закройте окна, двери и дымоходы; — отключите электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности; — не подходите близко к окнам; — не держите телефон рядом с ухом во время звонков, лучше использовать громкую связь.

Если вы на улице:

— постарайтесь укрыться в ближайшем здании, магазине или кафе. Не стоит прятаться под остановками или рядом с металлическими конструкциями; — если гроза застала в машине, остановитесь и переждите непогоду, не открывая окна; — на открытой местности найдите низину (канаву или ложбину) и присядьте, наклонив голову; — избегайте нахождения рядом с линиями электропередач.

Жителям региона рекомендуют быть внимательными и осторожными, а также предупредить родных и знакомых о возможной непогоде и правилах безопасности.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше