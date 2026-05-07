В Красноярске прошли учения на случай появления чумы

В стационаре красноярской БСМП прошли тренировочные учения по отработке алгоритма действий при поступлении пациента с особо опасной инфекцией.
По легенде, бригада скорой помощи доставила мужчину, прилетевшего из Монголии с подозрением на бубонную форму чумы. Перед персоналом стояла задача: принять больного с соблюдением всех эпидемиологических норм, провести обследование и оказать квалифицированную помощь.
Сотрудники инфекционного отделения № 1 оперативно развернули специализированный бокс, изолировали пациента, провели осмотр, взяли биоматериал для лабораторной верификации и начали лечебные мероприятия.
«Кроме того, был отработан механизм оповещения всех инстанций о поступлении такого больного, — рассказали в минздраве. — Учения прошли с участием специалистов краевого Роспотребнадзора, которые высоко оценили готовность коллектива больницы, отметив точность выполнения всех процедур и слаженность действий персонала. Мероприятие подтвердило, что учреждение способно оперативно реагировать на выявление случаев особо опасных заболеваний и оказывать пациентам необходимую помощь».