Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске прошли учения на случай появления чумы

В красноярской БСМП прошли тренировочные учения по отработке алгоритма действий при поступлении пациента с особо опасной инфекцией.

В стационаре красноярской БСМП прошли тренировочные учения по отработке алгоритма действий при поступлении пациента с особо опасной инфекцией.

По легенде, бригада скорой помощи доставила мужчину, прилетевшего из Монголии с подозрением на бубонную форму чумы. Перед персоналом стояла задача: принять больного с соблюдением всех эпидемиологических норм, провести обследование и оказать квалифицированную помощь.

Сотрудники инфекционного отделения № 1 оперативно развернули специализированный бокс, изолировали пациента, провели осмотр, взяли биоматериал для лабораторной верификации и начали лечебные мероприятия.

«Кроме того, был отработан механизм оповещения всех инстанций о поступлении такого больного, — рассказали в минздраве. — Учения прошли с участием специалистов краевого Роспотребнадзора, которые высоко оценили готовность коллектива больницы, отметив точность выполнения всех процедур и слаженность действий персонала. Мероприятие подтвердило, что учреждение способно оперативно реагировать на выявление случаев особо опасных заболеваний и оказывать пациентам необходимую помощь».