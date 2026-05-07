Подпольную торговлю сигаретами на три четверти миллиона раскрыли в Новосибирской области

По версии следствия, нелегальную схему организовал предприниматель из Карасука. Именно он наладил поставку безакцизных сигарет из Новосибирска и складировал товар в принадлежащем ему магазине. К реализации подключились сотрудницы торговой точки — они продавали продукцию «из-под прилавка» по цене заметно ниже рыночной. Финансовой стороной дела, как полагает следствие, занималась супруга предпринимателя.