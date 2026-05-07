Подпольную торговлю сигаретами на три четверти миллиона раскрыли в Новосибирской области

По версии следствия, нелегальную схему организовал предприниматель из Карасука. Именно он наладил поставку безакцизных сигарет из Новосибирска и складировал товар в принадлежащем ему магазине. К реализации подключились сотрудницы торговой точки — они продавали продукцию «из-под прилавка» по цене заметно ниже рыночной. Финансовой стороной дела, как полагает следствие, занималась супруга предпринимателя.
Пресечь незаконную деятельность удалось сотрудникам регионального управления ФСБ. Из магазина было изъято свыше пяти тысяч пачек сигарет без обязательной государственной маркировки. Общая стоимость контрафактного товара составила 778 тысяч рублей.
Фигуранты дела свою вину не признают. Они настаивают, что поставку контрафакта бизнесмен организовал единолично, а продавцы и его супруга якобы не подозревали об отсутствии акцизных марок и незаконности продажи. Окончательную точку в этом деле предстоит поставить Карасукскому районному суду.