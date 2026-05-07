В Октябрьском округе Омска продают действующую нефтебазу с ж/д путями и фасовкой

На рынок промышленной недвижимости Омска вышел крупный актив — железнодорожная нефтебаза, расположенная на улице Рельсовой, 26. Владелец оценивает готовый бизнес с полной инфраструктурой в 500 миллионов рублей.
Предприятие занимает охраняемый участок площадью 7 гектаров, он обнесен забором и оснащен системой видеоконтроля и датчиками возгорания. На территории находятся административные корпуса, крытый холодный склад (1,2 тыс. кв. м) и бетонированная открытая площадка на 10 тысяч «квадратов» из железобетонных плит.
Резервуарный парк базы рассчитан на одновременное хранение 3 тысяч кубометров нефтепродуктов. В его составе — шесть вертикальных и шесть горизонтальных емкостей. Для приема топлива по железной дороге проложены собственные пути (418 метров), позволяющие единовременно подавать до 26 цистерн без дополнительных маневров.
Нефтебаза способна выполнять полный цикл: слив, фасовка, хранение и отгрузка топлива. Ключевой элемент — цех фасовки площадью 1,3 тыс. кв. м, где установлены автоматические линии производительностью до 240 еврокубов в смену. Для отгрузки на автотранспорт обустроены эстакада и площадки налива с современными дозирующими комплексами. Также на территории работают весовая платформа, площадка для обслуживания крытых вагонов и три вилочных погрузчика. Продавец предлагает не просто землю и здания, а функционирующий бизнес с отлаженной логистикой и действующими контрактами. Стоимость готового актива — 500 миллионов рублей.
