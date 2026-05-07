Посольство Израиля в Бухаресте сообщило об обнаружении могилы тезки Адольфа Гитлера на румынском кладбище. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в пресс-службе дипломатического представительства в соцсети X.
— Есть еще одна деталь, которая может вас удивить: могила с выгравированным именем «Адольф Гитлер», — говорится в сообщении.
Захоронение находится на ашкеназском еврейском кладбище «Филантропия» — крупнейшем и старейшем из трех сохранившихся еврейских кладбищ в Бухаресте. Как отметили в посольстве, тезка диктатора был евреем австрийского происхождения и работал шляпником.
В ноябре прошлого года намибийский политик Адольф Гитлер Уунона в пятый раз победил в региональных выборах в округе Омпунджа. Он традиционно выдвигался от правящей партии Народная организация Юго-Западной Африки.
В марте этого года по итогам второго тура муниципальных выборов во Франции Шарль Итлер (Charles Hittler) был избран мэром коммуны Арси-сюр-Об в регионе Шампань на северо-востоке страны. Список кандидатов, возглавляемый Итлером, чья фамилия созвучна с фамилией немецкого фюрера Адольфа Гитлера, получил поддержку 40,59 процента избирателей, обеспечив ему победу в муниципальных выборах.