Могилу тезки Адольфа Гитлера нашли на еврейском кладбище

В марте этого года по итогам второго тура муниципальных выборов во Франции Шарль Итлер (Charles Hittler) был избран мэром коммуны Арси-сюр-Об в регионе Шампань на северо-востоке страны. Список кандидатов, возглавляемый Итлером, чья фамилия созвучна с фамилией немецкого фюрера Адольфа Гитлера, получил поддержку 40,59 процента избирателей, обеспечив ему победу в муниципальных выборах.