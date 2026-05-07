16 жилых домов и 198 приусадебных участков затоплено в Красноярском крае

В Красноярском крае регистрируется критический подъем уровня воды в нескольких округах. Всего на территории региона остаются затопленными 16 жилых домов, 198 подворий и 30 участков автомобильных дорог. Колебания уровня сохраняются на реках: Усолка (село Троицк); Агул (село Петропавловка-1); Карабула (село Карабула). Специалисты постоянно мониторят реки Чулым, Сыда, Анжа, Агул, Чадобец, Мура, Вельмо и некоторые другие. На Енисее начался густой ледоход в районе села Ворогово. Рост уровня воды за сутки составил 357 см. В региональном главке МЧС предупреждают о возможном затоплении пониженных участков местности, приусадебных участков. Прокуратура организовала проверку в связи с паводком в Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе. В зону подтопления в селе Троицк попали 15 жилых домов, где проживают 29 человек, в том числе 6 детей. В селе Бакчет подтоплены огороды и частично надворные постройки двух домов, где проживают 4 человека. В округе введен режим чрезвычайной ситуации. Прокурор даст оценку действиям должностных лиц и специальных служб, а также своевременности оказания помощи пострадавшим.