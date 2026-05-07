В России расширят основания для аннулирования водительских прав: что известно

В России с 1 марта 2027 года расширится список оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом стало известно из документов правительства.
Согласно документам, изменения затронут перечень случаев, при которых российские национальные и международные водительские удостоверения подлежат аннулированию.
Новые нормы предусматривают, что после получения уведомления водитель обязан пройти обязательный медосмотр в течение трех месяцев. В случае невыполнения этого требования удостоверение будет считаться недействительным и подлежать аннулированию.
При этом уже сейчас наличие подтвержденных медицинских противопоказаний к вождению является основанием для лишения водительских прав.
