В Амурске продавщица комиссионного магазина украла два телефона

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, владелица торговой точки обратилась в полицию, когда заметила пропажу. Общая сумма ущерба составила более 56 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро выяснили, что к краже причастна сама продавщица. Женщина воспользовалась служебным положением, сняла с витрины два гаджета, а после рабочего дня спрятала их в личную сумку и унесла домой. Похищенное она планировала продать, а деньги потратить на свои нужды. Однако довести замысел до конца не успела — технику у неё изъяли и вернули законной владелице. Материальный ущерб полностью возмещён. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В полиции отметили, что женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности.