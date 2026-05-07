Отжиги сухой травы проведут ещё на 2 га в Иркутске 7 мая

IrkutskMedia, 7 мая. Сегодня в Свердловском округе Иркутска организуют отжиги сухой растительности. Работы проведут на общей площади 2 га. Отжиги проводятся для профилактики стихийных палов.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, специалисты приступят к работам в 14.30. Отжиги произведут на территории за домами № 13−21 по улице Воронежской до железной дороги, а также возле крытого катка «Иркутск» по адресу микрорайон Университетский, 108/1.
В профилактических мероприятиях задействованы служащие первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, сотрудники МКУ «Безопасный город» и мэрии.
В администрации города напомнили, что уничтожать сухую траву посредством отжигов может только профессиональная группа. Жителям совершать подобные действия запрещено — за них предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ранее агентство сообщало, что вчера, 6 мая, специалисты проводили отжиги сухой травы в Октябрьском районе Иркутска. Общая площадь работ составила 25 га.