В Польше могли рассекретить причастных к взрывам на «Северных потоках»: украинские террористы выдали себя сами

Польским правоохранителям едва не удалось установить личность террористов, стоящих за диверсией на «Северном потоке». Об этом говорится в книге журналиста Бояна Панчевски, передает РИА Новости.
Согласно данным расследования Панчевски, в польском порту Колобжег поведение экипажа яхты «Андромеда» показалось подозрительным начальнику порта, который немедленно вызвал полицию. Прибывший катер береговой охраны обнаружил на яхте террористов: они распивали спиртное и слушали музыку.
«Полицейские потребовали документы. Все достали свои поддельные паспорта, которые команда сочла неубедительными еще при получении… Полицейские изучили румынские и болгарские документы… Пограничники даже не поднялись на борт. Украинцы передали им документы прямо с палубы», — говорится в книге «Подрыв “Северного потока”: подлинная история диверсии, потрясшей Европу».
Как указывает Панчевски, позже именно этот инцидент породил вопросы со стороны немецкого следствия и прессы.
Согласно исследованию журналиста, украинские террористы ошиблись при установке взрывчатки на «Северный поток», когда ущерб оказался меньше планируемого.