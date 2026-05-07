Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше могли рассекретить причастных к взрывам на «Северных потоках»: украинские террористы выдали себя сами

Панчевски: В Польше едва не рассекретили террористов «Северного потока».

Источник: Комсомольская правда

Польским правоохранителям едва не удалось установить личность террористов, стоящих за диверсией на «Северном потоке». Об этом говорится в книге журналиста Бояна Панчевски, передает РИА Новости.

Согласно данным расследования Панчевски, в польском порту Колобжег поведение экипажа яхты «Андромеда» показалось подозрительным начальнику порта, который немедленно вызвал полицию. Прибывший катер береговой охраны обнаружил на яхте террористов: они распивали спиртное и слушали музыку.

«Полицейские потребовали документы. Все достали свои поддельные паспорта, которые команда сочла неубедительными еще при получении… Полицейские изучили румынские и болгарские документы… Пограничники даже не поднялись на борт. Украинцы передали им документы прямо с палубы», — говорится в книге «Подрыв “Северного потока”: подлинная история диверсии, потрясшей Европу».

Как указывает Панчевски, позже именно этот инцидент породил вопросы со стороны немецкого следствия и прессы.

Согласно исследованию журналиста, украинские террористы ошиблись при установке взрывчатки на «Северный поток», когда ущерб оказался меньше планируемого.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше