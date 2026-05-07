Диетолог Поляков сказал, сколько яблок нужно съедать всем

Диетолог Антон Поляков сообщил, что некоторым людям стоит полностью убрать яблоки из рациона.

Источник: Аргументы и факты

За один раз без вреда для здоровья можно съесть 1−2 яблока, сообщил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Специалист отметил, что этот фрукт лучше убрать из рациона тем людям, у которых наблюдаются проблемы с ЖКТ.

«Одно-два яблока за прием пищи еще никому вреда не наносили. Столько примерно и можно съесть. Вред в данном случае может быть, например, если яблоки плохого качества, если они напитаны нитратами. Такие яблоки, конечно, чем меньше съесть, тем лучше», — отметил диетолог.

Поляков добавил, что не стоит увлекаться яблоками и тем людям, которые склонны к аллергическим реакциям.

«Если у человека непереносимость тех же самых яблок, есть аллергическая реакция на продукт, то лучше и вовсе яблоки исключить из рациона. В остальных случаях есть их стоит по потребности», — пояснил эксперт.

Ранее диетолог Поляков раскрыл рецепт самого полезного маринада для шашлыка.