Расчленил, упаковал и выбросил в Чулым: жителя Ачинска подозревают в убийстве знакомого

Под подозрение попал 45-летний ачинец. Сообщают в МВД по Красноярскому краю. По предварительной версии он познакомился с мужчиной на улице, они вместе выпили и начали конфликтовать. Ссора переросла в драку, а та — в убийство. Ачинец расчленил нового знакомого, сложил его останки в сумку и выбросил в реку.