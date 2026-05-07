Расчленил, упаковал и выбросил в Чулым: жителя Ачинска подозревают в убийстве знакомого

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 30 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в реке Чулым найдена сумка с человеческими останками. На место выехали оперативники. Погибший оказался 59-летним уроженцем Иркутской области и жителем Лесосибирска.
Под подозрение попал 45-летний ачинец. Сообщают в МВД по Красноярскому краю. По предварительной версии он познакомился с мужчиной на улице, они вместе выпили и начали конфликтовать. Ссора переросла в драку, а та — в убийство. Ачинец расчленил нового знакомого, сложил его останки в сумку и выбросил в реку.
Расследование продолжается.