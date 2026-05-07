Шестеро новосибирцев осудят за продажу немаркированных сигарет

В Карасукском районе Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте табачной продукции. На скамье подсудимых — шесть человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, местный предприниматель наладил поставку из Новосибирска безакцизных сигарет, которые хранил в своём магазине. Сотрудницы торговой точки продавали контрафакт «из-под прилавка» по заниженным ценам, а супруга бизнесмена отвечала за финансовую сторону схемы.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ изъяли из магазина более 5 тысяч пачек немаркированных сигарет на общую сумму 778 тысяч рублей.
Обвиняемые вину не признают. Они заявляют, что предприниматель действовал единолично, а сотрудники магазина и его супруга не знали, что сигареты не имеют государственной маркировки и их продажа незаконна.
Дело по существу рассмотрит Карасукский районный суд Новосибирской области.
Ранее «АиФ-Новосибирск» писал, что жительницу Новосибирской области оштрафовали за незаконную продажу водки.