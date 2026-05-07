Хабаровские школьники взломали дверь на крышу ради хайпа и попали в полицию

Авторами экстремального контента оказались двое 14-летних подростков — на их родителей составили административные протоколы.

В Хабаровске полицейские вычислили подростков, которые лазали по крышам ради внимания в соцсетях, и оштрафовали их родителей. Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.

На днях управляющая компания дома на улице Тургенева сообщила в полицию о взломанной двери, ведущей на крышу. Сотрудники предположили, что поработали руферы, и не ошиблись. Проверив соцсети, полицейские довольно быстро нашли видео, снятое прямо на той самой кровле. Авторами экстремального контента оказались двое 14-летних подростков из Хабаровска.

Один из юных любителей адреналина уже попадал в поле зрения правоохранителей: ранее он точно так же взломал дверь на крышу дома на улице Пионерской. Мотивация в обоих случаях оказалась до обидного простой — лайки. Эффектные кадры на высоте, ветер в кадре, город под ногами — картинка для соцсетей действительно завораживает. Вот только цена такого контента может оказаться несоизмеримо выше нескольких десятков сердечек под постом.

На родителей обоих подростков составили административные протоколы. С самими ребятами и их семьями провели профилактические беседы, в которых подробно объяснили, чем заканчиваются прогулки по крышам без страховки и разрешения.

Полиция напоминает, что крыша многоэтажки — не смотровая площадка и не фотостудия. Одно неловкое движение, порыв ветра или скользкое покрытие — и эффектный кадр становится последним. Никакие лайки и просмотры не стоят человеческой жизни.