Хабаровские школьники взломали дверь на крышу ради хайпа и попали в полицию

В Хабаровске полицейские вычислили подростков, которые лазали по крышам ради внимания в соцсетях, и оштрафовали их родителей. Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
На днях управляющая компания дома на улице Тургенева сообщила в полицию о взломанной двери, ведущей на крышу. Сотрудники предположили, что поработали руферы, и не ошиблись. Проверив соцсети, полицейские довольно быстро нашли видео, снятое прямо на той самой кровле. Авторами экстремального контента оказались двое 14-летних подростков из Хабаровска.
Один из юных любителей адреналина уже попадал в поле зрения правоохранителей: ранее он точно так же взломал дверь на крышу дома на улице Пионерской. Мотивация в обоих случаях оказалась до обидного простой — лайки. Эффектные кадры на высоте, ветер в кадре, город под ногами — картинка для соцсетей действительно завораживает. Вот только цена такого контента может оказаться несоизмеримо выше нескольких десятков сердечек под постом.
На родителей обоих подростков составили административные протоколы. С самими ребятами и их семьями провели профилактические беседы, в которых подробно объяснили, чем заканчиваются прогулки по крышам без страховки и разрешения.
Полиция напоминает, что крыша многоэтажки — не смотровая площадка и не фотостудия. Одно неловкое движение, порыв ветра или скользкое покрытие — и эффектный кадр становится последним. Никакие лайки и просмотры не стоят человеческой жизни.