Иркутской области на поддержку туризма выделят 50 млн рублей

IrkutskMedia, 7 мая. В этом году агентство по туризму Иркутской области направит 50 млн рублей на развитие внутреннего отдыха. Деньги выделят из федерального и областного бюджетов. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев в своём тг-канале (18+).
Как уточнил глава региона, сейчас идёт отбор получателей субсидий на развитие туристической инфраструктуры. Заявки на софинансирование общественных инициатив принимаются от предпринимателей. Финансовую поддержку получат девять ключевых направлений: создание кемпингов, объекты общественного питания, причальная инфраструктура, благоустройство пляжей, установка санитарных модулей, разработка электронных путеводителей, создание плавательных бассейнов, развитие проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья, создание дорожной инфраструктуры. Субсидирование проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Финансирование между участниками туристической отрасли в регионе распределяется с 2024 года.
«Выделение субсидии на развитие туристической инфраструктуры позволяет оказать реальную финансовую помощь предпринимателям. Но главное тут то, что это настоящая инвестиция в будущее Приангарья, его экономику и качество жизни каждого жителя. Мы видим, как подобные проекты уже преобразили наш регион, закрыли потребности путешественников. Видим, что сегодня в отрасли еще немало проблем. Уже говорил об этом в ходе послания о положении дел в регионе — мы стремимся, чтобы с нашей поддержкой туризм в Иркутской области стал комфортнее и безопаснее. Создавая удобную среду для гостей, мы одновременно улучшаем жизнь местного населения: появляются новые рабочие места, уверенно чувствует себя малый бизнес, растут доходы муниципалитетов», — отметил Игорь Кобзев в своём посте.
Ранее агентство рассказывало, как власти региона планируют решить проблему с доступом к общественным пляжам. В области нет официально открытых пляжей по целому ряду причин.