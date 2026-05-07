Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский губернатор навестил бабу Надю, катавшую его по пепелищу

Губернатор Виталий Хоценко во время рабочего визита в Большеречье навестил по пути бабушку Надежду Кучумову.

Источник: Пётр Кучумов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вновь съездил в гости к бабе Наде. 83-летняя женщина прославилась после того, как в 2023 году в интернет попал видеоролик, где она возит омского губернатора на своём «кабриолете» (самодельное авто, сделанное на базе УАЗа) по сгоревшей из-за лесного пожара деревне Чистоозерье Большереченского района.

Уже три года губернатор навещает бабу Надю во время рабочих визитов в Большеречье. В этот раз он приехал в гости вместе с председателем Заксобрания Александром Артёмовым. По традиции Надежде Архиповне вручили большой букет цветов, а она накрыла для гостей стол.

Позже Виталий Хоценко написал в своих соцстях, что дружба, которая завязалась три года назад только крепнет, и что он благодарен Надежде Архиповне за искренность. Глава региона отметил, что на таких женщинах держится Россия.

Историю о необычной дружбе главы Омской области и бабы Нади из Чистоозерья omsk.aif.ru рассказывал накануне 2024 года.