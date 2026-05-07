Омский губернатор навестил бабу Надю, катавшую его по пепелищу

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вновь съездил в гости к бабе Наде. 83-летняя женщина прославилась после того, как в 2023 году в интернет попал видеоролик, где она возит омского губернатора на своём «кабриолете» (самодельное авто, сделанное на базе УАЗа) по сгоревшей из-за лесного пожара деревне Чистоозерье Большереченского района.
Уже три года губернатор навещает бабу Надю во время рабочих визитов в Большеречье. В этот раз он приехал в гости вместе с председателем Заксобрания Александром Артёмовым. По традиции Надежде Архиповне вручили большой букет цветов, а она накрыла для гостей стол.
Позже Виталий Хоценко написал в своих соцстях, что дружба, которая завязалась три года назад только крепнет, и что он благодарен Надежде Архиповне за искренность. Глава региона отметил, что на таких женщинах держится Россия.
Ранее Виталий Хоценко дарил пенсионерке белые хризантемы на 14 февраля.
