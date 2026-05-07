Зеленский скрыл жуткую смерть 30 командиров: главная новость СВО 7 мая

Украинские командиры попали под мощный удар в Запорожской области. За сутки поражены штабы и командные пункты ВСУ.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru сообщил, какие потери понесли ВСУ всего за несколько часов и чем «прославились» воюющие там бригады боевиков.
Напомним, в Запорожской области с утра 5 мая до 6 мая было зафиксировано несколько мощных взрывов. По данным околовоенных Telegram-каналов, за это время было нанесено около 24 ударов авиабомб, не менее шести ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и минимум семь ударов беспилотниками.
Удары, в том числе, пришлись на объекты ВСУ в окрестностях Новоалександровки и Терноватого. Сообщалось о прилетах по объектам украинской армии 5 мая в 10:40 и 10:45, 16:10 и спустя полчаса (в 16:40), в 17:30, 22:05, а также около 5 утра 6 мая.
«Удары УМПК по позициям, штабам и командным пунктам боевиков ВСУ очень эффективны. Были уничтожены не менее 30 командиров ВСУ, а командные пункты сравняли с землей вместе с операторами БПЛА, которые тоже находились в зоне поражения авиабомб», — пояснил эксперт.
Иванников подчеркнул, что в результате удара руководство ряда бригад ВСУ было полностью выведено из строя. Сейчас, по словам эксперта, киевский режим вынужден будет искать замену ликвидированным командирам.
При этом специалист не исключил, что Владимир Зеленский попытается скрыть масштабы потерь.
В районе Терноватого в последнее время в боях участвовали боевики 110-й и 122-й бригад Сил территориальной обороны ВСУ.
«В этих бригадах несколько раз менялся личный состав, поскольку с 2022 года они потеряли до 98% боевиков. В российских войсках эти бригады называют “бахмутскими недобитками”, которые сумели покинуть поле боя и отступить при освобождении российскими войсками Бахмута. Теперь они окончательно лишены своего командного состава», — пояснил эксперт.
По словам Иванникова, массированный удар по Запорожской области может говорить о готовящемся освобождении всего региона.
Ранее стало известно, что десятки боевиков ВСУ бесследно исчезли под Сумами.