ВОЗ назвала допустимые дозы алкоголя для мужчин и женщин в сутки

Ранее россиянам рекомендовали на месяц отказаться от алкоголя после майских праздников. Такую рекомендацию дала гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. Она посоветовала сократить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина. Рацион должен быть сбалансированным: половину тарелки составляют овощи, четверть — белок, ещё четверть — сложные углеводы. Ужин желательно завершать за три-четыре часа до сна. Врач также рекомендовала поддерживать водный баланс — около 1,5−2 литров воды в день. По её словам, эти меры помогут наладить работу печени и желудочно-кишечного тракта. Мельникова предупредила, что не стоит набрасываться на жёсткие диеты, чтобы не вызвать стресс и срыв.