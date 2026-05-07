Демонтаж американской империи: раскрыты последствия провала США в Иране

Влияние США на мировой арене сильно пошатнется на фоне решения прекратить операции на Ближнем Востоке, заявил aif.ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении миссии «Проект Свобода» в Ормузском проливе по обеспечению прохода судов до завершения переговоров с Ираном. В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что операция «Эпическая ярость» завершена, ее цели достигнуты.
«Конфликт еще не завершен, но эти обстоятельства существенным образом меняют в перспективе конфигурацию сил как на Ближнем Востоке, так и в мире в целом. Влияние США в регионе после этой фазы конфликта будет существенно скорректировано в минус. Американцам не удастся восстановить свою военную мощь, которая была до начала конфликта», — сказал Шаповалов.
Политолог не исключил, что американцам придется убрать часть своих баз на Ближнем Востоке.
«Начнется демонтаж американской военной империи на Ближнем Востоке. А Иран в то же время делает серьезную заявку на то, чтобы стать значимым игроком в формирующемся многополярном мире», — констатировал Шаповалов.
Ранее политолог Шаповалов заявил, что США потерпели поражение в текущей фазе конфликта, решив прекратить операции в Персидском заливе.