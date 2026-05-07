CNN: Иран может передать ответ на предложение США 7 мая

Иран намерен передать ответ на предложение Соединённых Штатов, касающееся урегулирования конфликта, сообщает CNN.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника на Ближнем Востоке. По его словам, ответ может быть передан 7 мая.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи, ответ Тегерана на предложение США будет направлен Пакистану. Он уточнил, что Исламабад выступает в роли посредника.
По данным издания, Соединённые Штаты хотят, чтобы Иран демонтировал ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Помимо этого, США требуют ввести запрет на подземные ядерные работы и осуществлять инспекции.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. По информации Axios, США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран отказался от разработки ядерного оружия.