Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Иран может передать ответ на предложение США 7 мая

Иран намерен передать ответ на предложение Соединённых Штатов, касающееся урегулирования конфликта, сообщает телеканал CNN.

Источник: Аргументы и факты

Иран намерен передать ответ на предложение Соединённых Штатов, касающееся урегулирования конфликта, сообщает CNN.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника на Ближнем Востоке. По его словам, ответ может быть передан 7 мая.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи, ответ Тегерана на предложение США будет направлен Пакистану. Он уточнил, что Исламабад выступает в роли посредника.

По данным издания, Соединённые Штаты хотят, чтобы Иран демонтировал ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Помимо этого, США требуют ввести запрет на подземные ядерные работы и осуществлять инспекции.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. По информации Axios, США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран отказался от разработки ядерного оружия.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше