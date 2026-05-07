В Хабаровске для ветеранов устроили концерты во дворах в честь Дня Победы

В канун 81-й годовщины Великой Победы в Хабаровске прошли дворовые концерты для ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Передвижные концертные площадки, украшенные живыми цветами и флагами, развернули во дворах домов по улице Марсовой, 16 и Тихоокеанской, 126. Организаторами выступили сотрудники Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, представители комитета по управлению Кировским районом, Центра работы с населением «Родник», студенты ДВГУПС, кадеты правового лицея имени С. Николенко и воспитанники 166-го детского сада.
Все вместе почтили минутой молчания память погибших. Искренние слова благодарности и поздравлений прозвучали в адрес Ивана Федоровича Евсеева, Александры Дмитриевны Бережновой, Петра Дементьевича Плевака и других ветеранов. От личного состава ГУ МЧС России по Хабаровскому краю к ним обратился главный специалист отдела кадровой и воспитательной работы Алексей Малюгин: «Спасибо Вам за стойкость, мужество, за Победу и подаренные жизни!». Его коллеги Вероника Шишкина и Анастасия Ершова исполнили песни «Последний бой» и «Родина».
Зрителями стали не только сами виновники торжества, но и их соседи — люди выглядывали из окон, выходили на балконы, выбегали из подъездов. Многие подпевали и горячо аплодировали, а после благодарили участников за душевную атмосферу и заботу о военном поколении. Как подчеркнули в ГУ МЧС, передвижные концерты стали в Хабаровске ежегодной доброй традицией, и сотрудники ведомства участвуют в них с 2020 года.
