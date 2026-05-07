Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области женщины зарабатывают почти на 40% меньше мужчин

Регион сохраняет сильные позиции по уровню доходов в целом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области женщины зарабатывают почти на 40% меньше мужчин. Как сообщает «Байкал24», разрыв достиг 39,5%: именно настолько средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях оказалась ниже, чем у мужчин.

— Для сравнения: общероссийский показатель гендерного разрыва за 2025 год составил 33,7% и достиг максимума за последние 13 лет, — уточняется в статистике.

Несмотря на это, регион сохраняет сильные позиции по уровню доходов в целом. По результатам января и февраля 2026 года Приангарье заняло второе место среди субъектов Сибирского федерального округа по средней заработной плате, уступив первенство только Красноярскому краю.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что число индивидуальных предпринимателей в Приангарье выросло на 6%.