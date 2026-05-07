В Хабаровске зафиксирован случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом

— Удалять клеща нужно пинцетом или специальным инструментом, захватив его как можно ближе к хоботку. Не нужно сдавливать тело клеща, так как возможно выдавливание его содержимого вместе с возбудителями в ранку. Извлеченного клеща — сохранить для анализа. Для этого нужно поместить его в плотно закрывающийся контейнер или пробирку с влажным ватным диском, и доставить для лабораторного исследования на наличие возбудителей инфекций, — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.