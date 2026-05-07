Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске зафиксирован случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом

После майских выходных число укушенных паразитами в крае увеличилось.

Источник: Хабаровский край сегодня

Первый случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом в этом году зарегистрировали в Хабаровске. Помимо этого, существенно возросло количество обращений пострадавших от укуса клещей, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».

Так, по данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, если на 27 апреля число обращений в медицинские организации с начала сезона активности клещей достигало 185, то уже сегодня в регионе это 648 случаев.

Риск встречи с иксодовыми возрастает с приходом теплых весенних дней, когда в особенности на «майские» жители края отправляются на прогулки на природу, выезжают на пикник и дачи.

— Начинают охотиться клещи при повышении температуры до +4..+4,5 градусов, активность нарастает, как правило, с середины апреля, достигает пика к середине июня, дальше идет на спад. Второй пик активности у некоторых видов в осеннее время. Максимальная активность наблюдается при температуре +10…+25 градусов, а вот жару клещи не любят — прямые солнечные лучи действуют на них угнетающе, — информируют в ведомстве.

При выезде на природу специалисты советуют выбирать правильную одежу: отдавать предпочтение светлой одежде с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, брюки необходимо заправить в носки или сапоги, взять головной убор для защиты волос и шеи. Также следует использовать репелленты и проводить регулярные осмотры. Дело в том, что, попав на тело, клещ, как правило, в течение 30 минут ползает в поисках укромного места с более нежной кожей, поэтому своевременный осмотр может помочь обнаружить членистоногое до того, как он присосется.

Если же клещ все же укусил, то необходимо обратиться в травмпункт или удалить его самостоятельно (если в данный момент нет возможности получить медицинскую помощь).

— Удалять клеща нужно пинцетом или специальным инструментом, захватив его как можно ближе к хоботку. Не нужно сдавливать тело клеща, так как возможно выдавливание его содержимого вместе с возбудителями в ранку. Извлеченного клеща — сохранить для анализа. Для этого нужно поместить его в плотно закрывающийся контейнер или пробирку с влажным ватным диском, и доставить для лабораторного исследования на наличие возбудителей инфекций, — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.