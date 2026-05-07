Клещи за неделю покусали 760 жителей Новосибирской области

В Новосибирской области за минувшую неделю зафиксировано 760 случаев укусов клещей, с которыми жители обратились в медицинские учреждения. С начала сезона зарегистрировано уже 951 обращение, что существенно меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.
Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Искитимском и Тогучинском районах, а также в Бердске. Жители Калининского, Центрального и Дзержинского районов Новосибирска также столкнулись с этой проблемой.
Специалисты напоминают о необходимости принимать меры профилактики: для защиты дачных участков рекомендуется проводить обработку от клещей, а после прогулок важно тщательно осматривать одежду и домашних животных.
При обнаружении клеща необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Введение иммуноглобулина наиболее эффективно в первые сутки после укуса.
Татьяна Картавых