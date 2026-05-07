Тайный корабль НАТО потопил град ударов в Одессе: главная новость СВО 7 мая

В одесском порту после удара затонул сторожевой корабль ВМС Украины «Подолье». На борту были боевики ВСУ, которые затонули вместе с ним.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с aif.ru раскрыл детали мощного удара, а также рассказал, чем эта ситуация обернется для боевиков ВСУ.
Напомним, об уничтожении украинского корабля возле Одессы стало известно вечером 5 мая. После удара, по словам очевидцев, его разорвало, затем — он утонул. Сообщалось о потерях среди находившихся на корабле боевиков ВСУ.
Лебедев отметил, что этот удар для сторожевого корабля не первый. Два года назад судно получило повреждения и находилось на ремонте. После восстановления его начали использовать для портовой безопасности.
По словам подпольщика, сторожевой корабль попал под удар, поскольку находился в непосредственной близости к основной цели и, вероятно, прикрывал ее.
Лебедев отметил, что ВСУ используют возле Одессы сторожевые и пограничные корабли. Обычно в порту находятся порядка 5−6 таких кораблей.
«Они перемещаются, могут прикрывать другие порты или проводить запуски безэкипажных катеров. Напомню, что на военном корабле не могло быть гражданских лиц в зоне боевых действий», — пояснил Лебедев.
По словам специалиста, теперь ВСУ лишились одного из защитников их инфраструктуры, теперь удары со стороны ВС РФ усилятся. Однако на это есть и другие причины.
«Удары по украинским боевикам и их объектам усилятся не из-за потопления, а из-за эскалации со стороны Украины. Ежедневно из Одессы и Николаева идет обстрел Херсонской области и Крыма. А сторожевой корабль в порту, скорее, случайная жертва, чем основная цель. Эти корабли обычно прикрывают важные грузы во время разгрузки в порту, являясь щитом и мобильным средством ПВО», — пояснил эксперт.
