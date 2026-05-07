Хабаровчанин на скорости 100 км/ч искалечил ребёнка и скрылся

В Хабаровске завершено расследование дела водителя, который осенью 2025 года устроил серьёзное ДТП и сбежал. Как сообщает прокуратура Хабаровского края, 41-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. 31 октября обвиняемый без прав сел за руль Nissan Primera и разогнался на Ленинградской свыше 100 километров в час. На встречной полосе он врезался в Nissan NOTE Hibrid, водитель которого не мог избежать столкновения. После удара обвиняемый выбрался из салона и скрылся с места аварии, оставив в покорёженной машине истекающего кровью 11-летнего пассажира. Мальчик выжил, но получил травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Водителя задержали позже, как только его личность установили. Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска. Фигурант содержится под стражей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права управления на длительный срок. Потерпевшая сторона заявила гражданский иск о компенсации морального вреда. Прокуратура будет настаивать на строгом наказании, учитывая, что обвиняемый ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.