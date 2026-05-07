Бизнесмен из Омска снес самострой, чтобы уехать за рубеж на майские

Судебные приставы Омской области добились исполнения решения суда о сносе незаконных объектов на улице 1-я Заречная. Индивидуальный предприниматель, самовольно занявший участок, решил убрать постройки, опасаясь ограничения выезда за рубеж.
На спорной территории коммерсант разместил ангар, двухэтажную будку охраны, вольер для собак, вагон-бытовку, автомобильные весы под навесом, металлические заборы, ворота, а также насыпал щебень и песок. Все объекты были самостроем.
Суд обязал ИП снести все нежилые строения, однако мужчина не торопился выполнять решение. Тогда приставы применили стандартную, но действенную меру — временно закрыли должнику выезд за пределы России.
Предприниматель, запланировавший отдых на майские праздники за границей, понял, что может лишиться поездки. Чтобы не срывать отпуск, он оперативно и самостоятельно демонтировал все постройки. После этого судебный пристав-исполнитель выехал на место, зафиксировал факт освобождения территории и составил соответствующий акт. Решение суда признано исполненным в полном объеме.
Ранее КП-Омск сообщала, что названы имена погибших в крушении под Омском летчиков.