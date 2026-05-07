В Новосибирске назвали время начала шествия «Бессмертного полка»

9 мая Новосибирск традиционно присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом году организаторы изменили схему формирования колонны: участники будут собираться на Красном проспекте — на участке от улицы Коммунистической до улицы Сибревкома.
С 9:00 для прохода шествия откроются контрольно-пропускные пункты на пересечении Красного проспекта с улицами Коммунистической, Свердлова и Спартака. КПП будут работать как на чётной, так и на нечётной стороне проспекта.
Само шествие стартует в 10:35 по чётной стороне Красного проспекта — от часовни во имя Святого Николая Чудотворца.
