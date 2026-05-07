Назаровский молочный комбинат заплатит 23,5 млн рублей за использование чужого бренда сгущенки

Назаровский молочно-кондитерский комбинат обязали заплатить больше 23,5 миллиона рублей за незаконное использование чужого товарного знака. Предприятие попыталось оспорить решение, но жалобы оставили без удовлетворения.
Как рассказали в Арбитражном суде Красноярского края, истец — «Торговый дом Карламан» (Республика Башкортостан) — заключил с комбинатом договор поставки в ноябре 2011 года. Назаровцы должны были выпускать сгущёнку под торговой маркой заказчика, но поставки так и не начались. Позже выяснилось, что комбинат сам производит и продаёт молоко сгущенное под названием «Карламанская буренка».
Истец провел опрос: 73% покупателей искренне полагали, что продукт делает группа компаний «Карламан». В «Торговом доме» назвали такое копирование внешнего вида продукции недобросовестной конкуренцией. Контрафактную сгущенку нашли в магазинах «Светофор», поэтому к ответственности привлекли и сети — «Торгсервис 102» из Башкортостана и «Торгсервис 56» из Оренбурга.
Первая инстанция полностью удовлетворила иск. С назаровцев взыскали чуть больше 23,5 миллиона рублей с башкирской сети — 12,4 миллиона, с оренбургской сети — почти 11,1 миллиона. Ответчики подали апелляционные жалобы, но суд их отклонил, оставив решение в силе.
Это не единственный эпизод с участием назаровского комбината. Ранее ФАС остановил продажу сгущенки «Байкальская» — тогда выяснилось, что товарный знак принадлежит иркутскому масложиркомбинату, а этикетка конкурента оказалась подозрительно похожей по цветам.
