В Красноярске определись предварительные лидеры голосования за благоустройство по нацпроекту

В Красноярске определились предварительные лидеры народного голосования за объекты для благоустройства. Об этом рассказал мэр Сергей Верещагин. По итогам двух недель, первое место занимает набережная в Тихих Зорях. Кроме того, в тройке самых популярных у горожан общественных пространств скверы у ледового дворца «Сокол» в Зелёной Роще и «Московский тракт» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Следом за лидерами идут: бульвар Ботанический; сквер у стелы на въезде в Солнечный; пространство на ул. Калинина, 41б; сквер Крутовского на ул. К. Маркса; набережная у Октябрьского моста в Ленинском районе (второй этап благоустройства). Глава Красноярска напомнил, что на выбор горожанам представлены 17 локаций, 8 из которых будут благоустроены в 2027 году. Участие в голосовании уже приняли более 72 тысяч жителей. Повлиять на результат можно до 12 июня включительно проголосовав по ссылке. Приглашаю всех принять участие в определении планов улучшения жизни в нашем Красноярске! — подчеркнул Сергей Верещагин.