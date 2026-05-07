МИД РФ обратился к Западу на фоне угроз Киева в преддверии Дня Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министерство направило представителям зарубежных стран ноту, содержащую призыв вывезти дипломатический персонал из Киева.
«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами России ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений», — говорится в обращении.
По словам Захаровой, речь идет о вынужденном и неотвратимом ответе на враждебные действия в адрес России. Представитель МИД также подчеркнула, что ЕС не сможет проигнорировать или «замолчать» ранее озвученные Владимиром Зеленским публично угрозы.
Дипломат отметила, что Россия знает, как западное меньшинство относится к 9 Мая. Захарова подчеркнула, что Запад уничтожает советское мемориальное наследие, эксгумирует прах советских воинов, переписывает и искажает историю.
Захарова добавила: поставки вооружений киевскому режиму делают таких политиков его соучастниками.
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны якобы могут долететь до Парада Победы в Москве.
Напомним, в связи с празднованием 9 Мая российская сторона ввела режим тишины в спецоперации на 8 и 9 мая. Однако Минобороны России предупредило об ответных ударах, если Украина предпримет какие-либо провокационные действия.
Как подчеркивает военное ведомство, Россия, имея все возможности для нанесения массированных ударов, ранее воздерживалась от них по гуманитарным причинам. Но с этого момента существует четко обозначенная красная линия.
Как отметил военкор KP.RU Александр Коц, киевский главарь угрожает ударить по Параду Победы в Москве с территории Армении. Ереван является союзником России, напомнил Коц.
KP.RU в свою очередь предупредил, что в случае провокации со стороны Киева Россия может ответить «Орешником».