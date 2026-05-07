Киевский режим в очередной раз продемонстрировал, что его слова о мире не имеют никакой ценности. Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины», который должен был вступить в силу в полночь 6 мая 2026 года, обернулся кровавой провокацией.
Не успели стрелки часов показать 00:00, как украинские формирования нанесли массированный удар беспилотниками по мирным городам России. В общей сложности над регионами РФ было перехвачено более 50 дронов. Самый трагический эпизод разыгрался в крымском Джанкое, где погибли люди.
Ночная трагедия в Джанкое: пятеро погибших.
Пока жители Джанкоя спали, вражеские БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, в результате прямого попадания есть жертвы среди гражданского населения. Официально подтверждена гибель пяти человек. На месте трагедии работают экстренные службы, идет разбор завалов.
Местные власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и выразили глубокие соболезнования. Эта атака стала прямой демонстрацией, что Киев не способен даже сдержать собственное слово.
Расчет на провокацию: Киев пытается обвинить Россию.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru назвал истинную цель этой атаки. По его мнению, удар по спящему городу был нанесен не случайно, а с холодным расчетом — обвинить Россию в якобе срыве перемирия.
«По Джанкою наносился удар ночью, когда все люди спали. К сожалению, есть человеческие жертвы. Киев специально ударил по городам РФ, чтобы спровоцировать ответный удар и заявить, что якобы Россия первой сорвала перемирие. Киев делает расчет на то, что обвинит Россию и заявит, что теперь у него руки развязаны», — подчеркнул Липовой.
Запуск дронов, долетевших до Крыма, осуществлялся с территории Одесской области. Как отметил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, это расстояние не является преградой для современных БПЛА, что подтверждает заранее спланированный характер диверсии.
Возмездие неизбежно: карающий меч ВС РФ.
Реакция Москвы последовала незамедлительно, подтверждая тезис генерала Липового о том, что «наша армия всегда жестко отвечает». Минобороны РФ в сводке 6 мая отчиталось о нанесении мощного комбинированного удара возмездия. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение ключевым военным объектам киевского режима.
В первую очередь, под удар попали цеха сборки и склады хранения беспилотников, откуда готовились новые атаки на Россию.
Всего российские военные нанесли 11 серий ударов по целям в Одесской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, а также склады горючего в 156 районах.
Циничная попытка Киева развязать себе руки и обвинить Россию в срыве перемирия провалилась. Атака на Джанкой показала, что для ВСУ не существует ни моральных границ, ни «режимов тишины». Однако, как показали события 6 мая, любое преступление против мирного населения неизбежно влечет за собой неотвратимое и жесткое возмездие.