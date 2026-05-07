В Шелехове росгвардейцы нашли 66-летнего мужчину с деменцией

IrkutskMedia, 7 мая. Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о розыске пропавшего пожилого мужчины, страдающего потерей памяти. Было установлено, что ранее проживавший в Шелехове пенсионер ушёл утром из дома в Иркутском районе и не вернулся.
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии региона, уточнив характерные черты пенсионера, росгвардейцы подключились к поиску и стали отрабатывать близлежащую территорию. К вечеру наряд вневедомственной охраны заметил подходящего под описание мужчину, который шёл по проезжей части и находился в дезориентированном состоянии.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно сообщили о нахождении разыскиваемого и доставили его в отдел полиции, где мужчине оказали необходимую помощь.