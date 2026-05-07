Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шелехове росгвардейцы нашли 66-летнего мужчину с деменцией

Пенсионер ушел утром из дома в Иркутском районе.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 7 мая. Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о розыске пропавшего пожилого мужчины, страдающего потерей памяти. Было установлено, что ранее проживавший в Шелехове пенсионер ушёл утром из дома в Иркутском районе и не вернулся.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии региона, уточнив характерные черты пенсионера, росгвардейцы подключились к поиску и стали отрабатывать близлежащую территорию. К вечеру наряд вневедомственной охраны заметил подходящего под описание мужчину, который шёл по проезжей части и находился в дезориентированном состоянии.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно сообщили о нахождении разыскиваемого и доставили его в отдел полиции, где мужчине оказали необходимую помощь.