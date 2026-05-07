Киев настигла кара за срыв перемирия: черный дым над базами ВСУ за Джанкой

Вражеские беспилотники в сторону Крыма в ночь на 6 мая запустили из определенного региона Украины, однако ответ последовал незамедлительно.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, откуда запустили вражеские дроны.
Атака на Крым.
В ночь на 6 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 53 беспилотника ВСУ над регионами РФ. Дроны сбили над Брянской, Курской, Белгородской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.
Силы противовоздушной обороны сработали героически, отразив массированный налёт.
В результате атаки на Крым погибли пять человек. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что речь идет о жителях Джанкоя. На месте работают профильные службы.
Глава РК и прокуратура держат ситуацию на контроле.
Одесский след: географический фактор противника.
«Что касается атаки на Крым, то беспилотники запустили из Одесской области. Это совсем недалеко от Крыма, оттуда могли долететь», — отметил Кондратьев.
Крым находится недалеко от Одесской области, поэтому беспилотники ВСУ для атаки на полуостров могут лететь десятками, добавил эксперт.
Расстояние от подконтрольной Киеву территории до крымских городов измеряется десятками километров. Для современного беспилотника это как рукой подать. У системы ПВО остаётся минимум времени на реакцию.
«Нужно понимать два важных нюанса, касающихся нашего Крыма. Во-первых, полуостров находится недалеко от Одесской области, поэтому может использоваться более широкий ассортимент дронов, атакующих Крым. Во-вторых, над Крымом работает Starlink, то есть дроны, которые туда летят, управляются через эту систему. Это большая беда», — пояснил эксперт.
Starlink — это американская спутниковая сеть. Украинские операторы используют её для наведения дронов и корректировки ударов. Сигнал идёт из космоса, его сложно заглушить, а дрон получает команды в режиме реального времени.
Какие БПЛА запустили в Крым?
Кондратьев добавил, что из-за близости Одессы дроны в Крым могут лететь десятками или сотнями. Для атак по дальним регионам России Киеву приходится использовать сложные и дорогие беспилотники, которые производятся штучно. А для Крыма подходит почти всё, что есть под рукой.
«Это могут быть не только дроны “Лютый”, но и прочие, например, FP-2, “Довбуш”. Они имеют меньшую формацию и могут лететь десятками и сотнями на небольшие расстояния. Поэтому ассортимент модельной линейки при атаке на Крым может быть гораздо шире, чем для атак, например, на Челябинск, Пермь, Чебоксары», — отметил специалист.
FP-2 и «Довбуш» — это дроны, которые собирают буквально на коленке. Стоят они недорого, характеристики у них средние, но для полёта на 50−70 километров их вполне достаточно. Их можно производить сотнями в месяц и запускать массированно, рассчитывая на то, что какая-то часть прорвётся через ПВО.
Возмездие: Россия нанесла удары по 156 районам.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.
Ответ последовал незамедлительно. Россия не оставляет подобные атаки без реакции. Цеха, где собирали те самые дроны, склады с топливом, базы, где отдыхали операторы БПЛА, — всё это было уничтожено. 156 районов поражения — это масштаб, который говорит сам за себя.