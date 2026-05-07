Почти 2,5 тысячи бутылок паленого алкоголя изъяли в Хабаровском крае за год

В Хабаровском крае усилили контроль за нелегальной продажей спиртного. За 2025 год нарушителям выписали штрафов больше чем на 1,2 миллиона рублей, а из незаконного оборота изъяли около 2,4 тысячи единиц алкогольной продукции, подвело итоги работы Главное управление регионального госконтроля и лицензирования. В пересчете на объем получилось более 1624 литров — это примерно сто стандартных ящиков водки, которая могла оказаться на чьем-то столе с непредсказуемыми последствиями.
Сегодня в регионе розничную продажу алкоголя ведут более шести тысяч торговых объектов, а лицензии на эту деятельность имеют 760 юридических лиц. Цифры внушительные, и за каждым легальным продавцом нужен глаз да глаз. В ведомстве подчеркивают, что работа по пресечению нарушений ведется последовательно, и поблажек тем, кто пытается нажиться на нелегальных схемах, не будет.
Особое внимание участники круглого стола, прошедшего накануне, уделили мерам снижения доступности алкоголя. Речь не только о борьбе с контрафактом и точками, торгующими без лицензии, но и о том, чтобы спиртное не становилось товаром шаговой доступности в каждом ларьке.
Параллельно эксперты обсудили технические проблемы при работе с ЕГАИС, которые требуют совместной работы региональных ведомств: система учета должна работать безупречно, иначе весь контроль превращается в фикцию.