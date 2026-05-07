«Ведомости»: обследование на рак легких могут включить в порядок диспансеризации

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Обследование грудной клетки с помощью низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) может стать одним из этапов диспансеризации для пациентов с риском развития рака легкого. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Минздрава.
По данным издания, НДКТ используется для выявления патологических изменений в легких. Доза облучения при такой диагностике не превышает 1 мЗв и допустима для скрининговых исследований. Отмечается, что НДКТ проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена или КТ.
Основания для проведения этого вида исследования определяет терапевт. Он оценивает стаж и интенсивность курения пациента. В Минздраве уточнили, что назначить процедуру могут также дерматовенеролог, хирург и колопроктолог. Там также добавили, что действующие правила будут применяться вплоть до июля 2027 года.