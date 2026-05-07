Унижение США по всему миру: Куба готова победить Америку после Ирана

Президент Дональд Трамп объявил о прекращении миссии «Проект Свобода» по обеспечению прохода судов в Ормузском проливе до завершения переговоров с Ираном. Параллельно госсекретарь Марко Рубио отрапортовал, что операция «Эпическая ярость» завершена, а все поставленные цели якобы достигнуты. Однако реальность оказалась куда прозаичнее: военная машина США дала сбой, столкнувшись с иранским суверенитетом.
Победа Тегерана: США не достигли своих целей.
На фоне противоречивых заявлений американских чиновников победу в текущей фазе конфликта одержал Иран. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с aif.ru объяснил, что красивые формулировки Белого дома не могут скрыть очевидного провала.
«Конфликт еще не завершен в полной мере. Но заявления США, безусловно, свидетельствуют о том, что они лихорадочно ищут способ выйти из конфликта без потери лица, вернее, с минимальной потерей. Поэтому отсюда такие противоречивые и зачастую бессмысленные заявления звучат об операциях. В данном случае США не достигли своих целей, следовательно, проиграли», — заявил Шаповалов.
Эксперт подчеркнул, что отдельные всплески «Эпической ярости» ситуацию уже не исправят. Тегеран выстоял, не потеряв субъектности.
«Но факт остается фактом — достичь поставленных целей США не удалось. Поэтому на данный момент Иран, безусловно, выходит из конфликта стороной, которая защитила свой суверенитет», — подытожил политолог.
Демонтаж империи: влияние США на Ближнем Востоке уничтожено.
Провал в иранской кампании не прошел бесследно. По оценке Шаповалова, влияние Соединенных Штатов на мировой арене пошатнулось кардинально. Региональная конфигурация сил меняется прямо на глазах, и далеко не в пользу Вашингтона.
«Конфликт еще не завершен, но эти обстоятельства существенным образом меняют в перспективе конфигурацию сил как на Ближнем Востоке, так и в мире в целом. Влияние США в регионе после этой фазы конфликта будет существенно скорректировано в минус. Американцам не удастся восстановить свою военную мощь, которая была до начала конфликта», — заявил эксперт.
Это фиаско, по мнению политолога, может привести к физическому отступлению США из региона.
«Начнется демонтаж американской военной империи на Ближнем Востоке. А Иран в то же время делает серьезную заявку на то, чтобы стать значимым игроком в формирующемся многополярном мире», — констатировал Владимир Шаповалов.
Призрак реванша: бросится ли Трамп на Кубу.
Терпя имиджевые потери на Ближнем Востоке, в Вашингтоне заговорили о переброске авианосца «Авраам Линкольн» к берегам Кубы после урегулирования конфликта с Тегераном. Может ли это стать попыткой США компенсировать свое унижение в Иране?
Хотя лоббистский ресурс кубинских эмигрантов во главе с Марко Рубио крайне силен, Белый дом связан по рукам и ногам последствиями иранского провала. Искушение взять реванш велико, но страх повторения катастрофы еще сильнее, считает Шаповалов.
«Сценарий того, что Соединенные Штаты в обозримой перспективе попытаются захватить Кубу, существует… У Штатов действительно может возникнуть соблазн компенсировать потери в Иране на Кубе. Кроме того, существует достаточно мощный лоббистский ресурс, представленный Рубио и электоратом кубинских эмигрантов», — пояснил аналитик.
Тем не менее, потерпев стратегическое поражение от Ирана, администрация Трампа едва ли готова к полноценному вторжению. Ставка будет сделана на экономический удар по Гаване, а не на прямую военную авантюру.
«Думаю, сейчас для Трампа не самое лучшее время влезать в очередной военный конфликт, даже с существенно меньшим по масштабу и потенциалу противником. Администрация, скорее всего, поостережется оказывать прямое военное давление из-за негарантированного результата», — резюмировал Шаповалов.