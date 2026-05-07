Артемий Лебедев поставил Пермь выше Торонто и Хьюстона в рейтинге городов

Пермь вошла в рейтинг интересных для посещения городов, составленный известным дизайнером Артемием Лебедевым и опубликованный журналом «Чтиво».
Рейтинг представляет собой список городов в порядке убывания «интересности». Чем выше позиция города, тем интереснее его посетить. В топ-10 вошли такие города как Чунцин, Куньмин, Рим, Сальвадор, Лиссабон, Гонконг.
Пермь оказалась в середине рейтинге выше Торонто, Хьюстона и Джакарты. Кроме Перми в рейтинг интересных для посещения городов Артемий Лебедева включил ещё четыре прикамских города — Березники, Соликамск, ЗАТО «Звёздный» и «Кунгур».
Замыкает список африканский город Сидади-Велья на острове Сантьягу с населением чуть больше 3 тысяч человек. В 2009 году центр Сидади-Велья был занесён ЮНЕСКО в список Всемирного наследия как «первый колониальный форпост Европы в тропиках».
Напомним, Русское географическое общество включило прикамский город Губаху в топ‑10 локаций для путешествий по России летом 2026 года.