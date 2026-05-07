Проверки по факту демонтажа Спортивного рынка требуют владивостокцы

Снесли мясные и рыбные торговые ряды. Кафе китайской кухни закрыты, так как нет электричества, а часть торговцев одеждой, обувью и промтоварами обосновалась на пятачке возле «Кристалла», чтобы распродать остатки товара.
Сегодня продолжаются демонтажные работы на участке в районе улицы Фадеева, 4.
Местные жители тем временем распространяют в социальных сетях обращение к прокуратуре и прочим компетентным чиновникам с просьбой проверить законность демонтажа: незаконный статус рынка уже никто не оспаривает, но горожане возмущены тем, что территория после демонтажа вчера была брошена в замусоренном состоянии. Киоски и павильоны, которые вчера снесли, состояли из сэндвич-панелей, при сносе пенопластовый наполнитель разлетелся по газонам и придомовым территориям, которые недавно привели в порядок на общегородском субботнике. Мусор во время субботника собирали вручную, в том числе пожилые женщины, а теперь дворы выглядят грязнее, чем до уборки.
Одновременно со сносом Спортивного рынка был демонтирован также признанный незаконным гаражный кооператив вдоль реки Объяснения, а сейчас продолжается её расчистка. К концу апреля было пройдено более 700 метров реки, изъято 7719 кубометров смешанного грунта. После завершения этой «генеральной уборки» здесь хотят благоустроить прогулочную зону и велодорожки.
На месте снесённого рынка хотят построить жилой квартал с высотками по проекту комплексного развития территории, но имевшийся проект раскритиковали горожане. Негативный общественный резонанс привёл к пристальному изучению проекта прокуратурой, которая признала план негодным, и мэрия отозвала его. Но от идеи КРТ чиновники не отказались, будет представлен новый вариант застройки и благоустройства участка.
Спортивный рынок принадлежал криминальной империи «Трифоновских», которым вменяют не только насильственные, но и экономические преступления — уклонение от налогов