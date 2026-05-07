Проверки по факту демонтажа Спортивного рынка требуют владивостокцы

Местные жители тем временем распространяют в социальных сетях обращение к прокуратуре и прочим компетентным чиновникам с просьбой проверить законность демонтажа: незаконный статус рынка уже никто не оспаривает, но горожане возмущены тем, что территория после демонтажа вчера была брошена в замусоренном состоянии. Киоски и павильоны, которые вчера снесли, состояли из сэндвич-панелей, при сносе пенопластовый наполнитель разлетелся по газонам и придомовым территориям, которые недавно привели в порядок на общегородском субботнике. Мусор во время субботника собирали вручную, в том числе пожилые женщины, а теперь дворы выглядят грязнее, чем до уборки.