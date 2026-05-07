Поздравление Игоря Кобзева с Днем радио

Уважаемые работники радио и связи! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем радио и работников всех отраслей связи!

Источник: НИА Байкал

Создавая радио, российский физик Александр Попов вряд ли представлял, как радикально изменит мир коммуникаций беспроводная передача информации. Его изобретение стало фундаментом для развития современных технологий, включая телевидение и Интернет. Можно смело утверждать, что 7 мая 1895 года ознаменовало начало новой эпохи в истории человечества.

Современные специалисты радио и связи активно участвуют в развитии нашей страны. Ваш добросовестный труд помогает эффективно организовать рабочие процессы даже дистанционно, позволяет нам оставаться на связи с близкими людьми, иметь свободный доступ к знаниям и услугам.

Трудно переоценить значимость оперативной связи практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Искренне благодарю всех, кто посвятил свою жизнь профессии связиста. Вы вносите значимый вклад в развитие Иркутской области.

От души желаю здоровья, благополучия и успешного воплощения намеченных планов!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.