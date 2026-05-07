Почти 700 жителей Красноярского края пострадали от клещей за неделю

Всего с начала сезона в регионе за медицинской помощью обратились 966 пострадавших.

В Красноярском крае за последние семь дней зарегистрировано 692 случая присасывания клещей, из которых 205 — у детей. Всего с начала сезона в регионе за медицинской помощью обратились 966 пострадавших. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве зафиксировали первый случай подозрения на опасную инфекцию. У 10-летнего ребенка из села Никольское Идринско-Краснотуранского округа подозревают сибирский клещевой тиф. На данный момент диагноз официально не подтвержден. Известно, что встреча с насекомым произошла на придомовой территории.

В настоящее время в регионе продолжаются акарицидные обработки. Специалисты уже обезопасили 377 гектаров территорий, в том числе места массового отдыха людей.

Красноярцам напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики при посещении лесов и дачных участков, а в случае укуса — незамедлительно обращаться в травмпункт.