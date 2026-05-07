«Град» ликвидировал пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт реактивной системы залпового огня «Град» российской группировки войск «Восток».
Подвоз материальных средств на позиции украинских войск в районе населённого пункта Верхняя Терса выявила разведка.
«Координаты выявленной цели были переданы артиллерийским подразделениям группировки войск “Восток”. Расчёт 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град” нанёс массированный удар осколочно-фугасными снарядами по укрытию противника. В результате огневого воздействия пункт управления БПЛА разрушен, доставленное имущество ликвидировано. Живая сила ВСУ ликвидирована», — говорится в сообщении.
Кроме того, расчёты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» ликвидировали места размещения украинских войск в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.