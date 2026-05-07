Новосибирское предприятие провело экспертизу воздуха по решению суда

В Сузунском районе местное предприятие закончило проверку качества воздуха и подготовило проект санитарно-защитной зоны. Ранее специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в работе компании и потребовали провести лабораторные тесты. Организация долго игнорировала эти предписания, поэтому дело передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
По закону любое производство обязано соблюдать санитарные нормы и не вредить здоровью жителей. Суд встал на сторону проверяющих и обязал фирму замерить уровень загрязнения в жилой застройке. Также компанию заставили разработать защитный проект и получить на него положительное заключение.
Руководство организации дважды просило суд об отсрочке, и в итоге им дали дополнительное время. Однако даже с учетом переносов компания не успела выполнить все работы вовремя. Из-за этого судебные приставы взыскали с должника исполнительский сбор в размере 100 тысяч рублей.
Сейчас предприятие полностью устранило нарушения и предоставило отчеты об экспертизах. Приставы подтвердили, что все требования закона соблюдены. После проверки документов принудительные меры отменили, а исполнительное производство официально закрыли.